 

В Словакии разрешили эксплуатацию летающего автомобиля AirCar

27.01.2022, 8:54, Новости дня
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Компания Klein Vision объявила о получении разрешения на ввод в эксплуатацию новых летающих автомобилей под названием AirCar.

Вместе с тем компетентные органы уточнили, что транспортное средство может использоваться для передвижения по земле, а также и по воздуху. Таким образом, инновационная модель получила полное разрешение на использование всех опций передвижения по любым поверхностям. Напомним, под капотом модели AirCar установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 140 л.с. мощности.

Кроме того, производитель уже начал серийное производство летающих автомобилей, которые уже в скором времени смогут появиться в свободной продаже. На данный момент стоимость автомобиля умалчивается разработками.



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