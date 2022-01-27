 

Медведев сказал, кому выгодна конфронтация между Россией и США

27.01.2022, 8:40, Новости дня
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Необходимо сделать все для избежания войны и реальных столкновений между НАТО и Россией, единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Войны никто не ищет. Нужно сделать все необходимое, чтобы избежать любых военных действий. А тем более по линии столкновения между Россией и, например, НАТО», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

Он уточнил, что единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации.

«Главная и единственная возможность – это договариваться по гарантиям безопасности и применять другие политико-дипломатические средства, например, переговоры», – добавил он.

Он привел в пример тех, кому выгодна конфронтация: сенатора США, который не исключил возможность ограниченного ядерного столкновения с Россией. 

«Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», – отметил Медведев. Он выразил сожаление, что такие заявления делают люди, находящиеся у власти.

В советские времена, по словам Медведева, американские партнеры не делали таких заявлений, а Карибский кризис показал, что ядерный конфликт может стать концом человеческой цивилизации. «Тем не менее, такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это – маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», – подчеркнул он.

Ранее Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Он заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».



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