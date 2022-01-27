На Украине призвали Россию вступить в НАТО

Неожиданное вступление РФ в НАТО может снять напряжение в мире, сообщил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов.

Куликов сообщил в эфире телеканала «НАШ», что идею о вхождении Москвы в состав военно-политического блока озвучило «некое американское СМИ», передает РИА «Новости».

«Решением всех накопившихся вопросов (…) является вступление РФ в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях – это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», – отметил Куликов.

Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам РФ и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда «невероятных».

Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО является парадоксом.