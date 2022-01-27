 

Солдат-срочник расстрелял сослуживцев на Украине

27.01.2022, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В украинском Днепре солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ), четыре человека погибли.

По данным «Информатора», 20-летний солдат забрал в оружейной автомат и начал стрелять по сослуживцам. На тот момент в помещении находилось 22 человека, двое выбежали на улицу и вызвали полицию.

Известно о четырех погибших, еще один человек получил ранения. Стрелявший все еще находится на территории завода, предприятие оцеплено, в городе введен план «Серена».

Напомним, осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, ему назначили почти максимальный срок – обвинение запрашивало 25 лет колонии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси

11.07 / В Полтаве суд арестовал трех подозреваемых в ограблении автомобиля “Укрпошти”

27.07 / В РФ подтвердили 5,6 тыс. новых случаев коронавируса

24.12 / Минобрнауки назвало основания для снижения стоимости обучения в вузах

10.11 / Компания Xiaomi представила новую модель умного замка для входных дверей

23.07 / США, Латвия, Литва и Эстония сделали заявление по случаю 80-й годовщины декларации Уэллеса

07.12 / “Буся”, “Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?” Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом

21.02 / Бренд Porsche протестировал новый спорткар 911 Safari в зимних условиях

11.08 / Белый дом: США обеспокоены ситуацией в Беларуси

08.09 / На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика