Солдат-срочник расстрелял сослуживцев на Украине

В украинском Днепре солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ), четыре человека погибли.

По данным «Информатора», 20-летний солдат забрал в оружейной автомат и начал стрелять по сослуживцам. На тот момент в помещении находилось 22 человека, двое выбежали на улицу и вызвали полицию.

Известно о четырех погибших, еще один человек получил ранения. Стрелявший все еще находится на территории завода, предприятие оцеплено, в городе введен план «Серена».

Напомним, осенью 2019 года Рамиль Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной. В 2021 году второй восточный окружной военный суд в Чите признал Шамсутдинова виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, ему назначили почти максимальный срок – обвинение запрашивало 25 лет колонии.