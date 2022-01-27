 

В Днепре военный застрелил четырех сослуживцев и пустился в бега – СМИ

27.01.2022, 8:31, Новости дня
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По имеющимся данным, 20-летний срочник взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, после чего начал стрелять по сослуживцам, которых в караульном помещении было более 20.

Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

“Скорую” и полицию вызвали выбежавшие из помещения военные.

Стрелявший скрылся с места происшествия вместе с автоматом, он одет в камуфляжную форму. В Днепре ввели план “Сирена”.

По последней информации, беглеца видели возле ракетно-космического колледжа на улице Макарова, этот район оцепили и не пускают гражданских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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