В Днепре военный застрелил четырех сослуживцев и пустился в бега – СМИ

По имеющимся данным, 20-летний срочник взял в оружейной комнате автомат АК-47 и патроны к нему, после чего начал стрелять по сослуживцам, которых в караульном помещении было более 20.

Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

“Скорую” и полицию вызвали выбежавшие из помещения военные.

Стрелявший скрылся с места происшествия вместе с автоматом, он одет в камуфляжную форму. В Днепре ввели план “Сирена”.

По последней информации, беглеца видели возле ракетно-космического колледжа на улице Макарова, этот район оцепили и не пускают гражданских.

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