Бурба рассказал, что сделал бы на месте России против Украины

“Вопрос не в том, будет ли [вторжение]. Вопрос в том, готовы ли мы. Мы должны людей не успокаивать. Мы должны сказать: “Смотрите, у нас есть план, мы знаем: наступление может быть”. С одной стороны, разведчики говорят, что наступление идет, а президент говорит, что его не будет. Мне кажется, не хватает мудрости в принятии решений по защите”, – сказал он.

Бывший разведчик считает, что главная задача – “иметь механизм защиты”, причем не военный, а мирного населения.

Он также ответил на вопрос, как готовиться населению.

“Это самый главный вопрос, потому что мы так разленились, мы так привыкли пользоваться мобильными гаджетами, что я бы на месте россиян оказал нам услугу: “положил” бы мобильную связь и сделал бы диверсию на транспорте”, – объяснил Бурба.

По его словам, на восьмом году войны в Украине до сих пор “нет порядка действий относительно бомбоубежищ”.

“А дети в школах – что будет, если будет наступление? Куда тех детей забирать, если родители не успевают? Наши политики считают, что если ввести все в смартфон и в “Дію” – вот это результат работы. Конечно, это результат на выборах через два года. Но не на данный момент”, – заявил Бурба.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

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