 

В Китае назвали способ решения украинского вопроса

27.01.2022, 7:55, Новости дня
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Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, сообщил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает слова китайского министра.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.



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