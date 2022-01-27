В Китае назвали способ решения украинского вопроса

Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, сообщил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает слова китайского министра.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.