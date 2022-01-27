Школьников в Новосибирской области решили перевести на удаленку

В связи с началом пятой волны коронавируса и распространением «омикрона» школьников в Новосибирской области с 31 января переводят на дистанционное обучение, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

По словам Травникова, карантин будет «дифференцированным». Для самых младших школьников это, вероятно, будут двухнедельные каникулы. Ученики средних и старших классов будут обучаться на дистанционке в течение одной или двух недель.

«В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование», – добавил глава Новосибирской области.

Травников отметил, что малокомплектные школы перейдут на дистанционный режим в случае появления в них очагов заболевания.

«Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны», – подчеркнул губернатор.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.