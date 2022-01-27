Москаль пожелал Зеленскому пожизненного заключения

Украинские политики, находящиеся в оппозиции, весьма жестко высказываются о действующем главе государства. Они крайне недовольны действиями президента, ведь тот якобы нарушает закон. Например, Геннадий Москаль желает Владимиру Зеленскому пожизненного тюремного заключения.

В эфире телеканала “Апостроф TV”

генерал-лейтенант МВД в отставке заявил, что Зеленский должен отбывать наказание не только за введение санкций против оппозиции и независимых СМИ, но и за многие другие деяния. В качестве примера Москаль привел похищение судьи Николая Чауса. Мол, нынешнее украинское руководство знает, кто виноват, однако дело до сих пор не закрыто.

Кроме того, бывший глава Луганской и Закарпатской областей раскритиковал президента Украины за передачу свидетеля по делу MH17

Владимира Цемаха, которая произошла во время обмена пленными в Донбассе.

Ранее Геннадий Москаль заявил, что мнимая угроза войны между Россией и Украиной выгодна Владимиру Зеленскому. По мнению генерала-лейтенанта милиции в отставке, президент может предложить украинцам выбор между входом войск РФ на территорию и соблюдением Минских соглашений. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.