 

Москаль пожелал Зеленскому пожизненного заключения

27.01.2022, 7:48, Разное
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Украинские политики, находящиеся в оппозиции, весьма жестко высказываются о действующем главе государства. Они крайне недовольны действиями президента, ведь тот якобы нарушает закон. Например, Геннадий Москаль желает Владимиру Зеленскому пожизненного тюремного заключения.

В эфире телеканала “Апостроф TV”
генерал-лейтенант МВД в отставке заявил, что Зеленский должен отбывать наказание не только за введение санкций против оппозиции и независимых СМИ, но и за многие другие деяния. В качестве примера Москаль привел похищение судьи Николая Чауса. Мол, нынешнее украинское руководство знает, кто виноват, однако дело до сих пор не закрыто.

Кроме того, бывший глава Луганской и Закарпатской областей раскритиковал президента Украины за передачу свидетеля по делу MH17
Владимира Цемаха, которая произошла во время обмена пленными в Донбассе.

Ранее Геннадий Москаль заявил, что мнимая угроза войны между Россией и Украиной выгодна Владимиру Зеленскому. По мнению генерала-лейтенанта милиции в отставке, президент может предложить украинцам выбор между входом войск РФ на территорию и соблюдением Минских соглашений. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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