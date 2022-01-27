 

В мире зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

27.01.2022, 7:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прирост за последние 24 часа является максимальным с начала пандемии. Последний раз рекорд был установлен 20 января – почти 3,78 млн.

Больше всего новых инфицирований коронавирусом подтвердили в среду в Европе (1,8 млн) и на американских континентах (1,47 млн).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали уже почти 357 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Среди стран по общему количеству выявленных случаев COVID-19 лидируют США (71 млн), Индия (40 млн) и Бразилия (24 млн).

20 января в мире скончались 9222 инфицированных коронавирусом, всего за время пандемии – 5,61 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / В Николаеве двое пьяных мужчин разрушили статую на фасаде театра

08.09 / За два года 35 нардепов ни разу не выступили в Раде, Шуфрич проговорил 16 часов – Чесно

28.07 / Греция открыла шесть портов для круизных лайнеров

05.08 / Moderna заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 93% через полгода после введения второй дозы

13.12 / Компания Microsoft обзавелась искусственным интеллектом, ускоряющим создание ПО

12.08 / Байден ответил на вопрос о возможности дефолта в США

01.10 / Реактивная помощь – британские врачи обзаведутся летающими костюмами для работы в горах

03.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных президентов

04.01 / Президент РАН рассказал о сезонности пандемии COVID в 2022 году

02.09 / В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика