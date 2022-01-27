В мире зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

Прирост за последние 24 часа является максимальным с начала пандемии. Последний раз рекорд был установлен 20 января – почти 3,78 млн.

Больше всего новых инфицирований коронавирусом подтвердили в среду в Европе (1,8 млн) и на американских континентах (1,47 млн).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали уже почти 357 млн случаев COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Среди стран по общему количеству выявленных случаев COVID-19 лидируют США (71 млн), Индия (40 млн) и Бразилия (24 млн).

20 января в мире скончались 9222 инфицированных коронавирусом, всего за время пандемии – 5,61 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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