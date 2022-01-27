 

«Он тотчас же возьмёт трубку» — посол России в Канаде предложил Трюдо позвонить Путину, чтобы убедиться в его намерениях

27.01.2022, 7:37, Новости дня
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Посол РФ в Канаде Олег Степанов посоветовал Джастину Трюдо позвонить Владимиру Путину, чтобы убедиться в намерениях РФ по отношению к Украине, пишет Le Journal de Montréal. По словам посла, российский лидер непременно ответит на звонок и заверит канадского коллегу в отсутствии у РФ намерений вторгаться на Украину. При этом Степанов подчеркнул, что в Киеве есть силы, способные спровоцировать конфликт.


AP

Посол РФ в Канаде Олег Степанов посоветовал премьер-министру Джастину Трюдо позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы убедиться в намерениях РФ по отношению к Украине, пишет Le Journal de Montréal. «Я на сто процентов уверен, что мой президент тотчас же  возьмёт трубку», — заверил Степанов, посетовав, что у двух лидеров не было ни одной двусторонней встречи с момента первых выборов Джастина Трюдо в 2015 году. По словам посла, президент Путин может воспользоваться этим звонком, чтобы заверить канадского премьера в том, что РФ совершенно не намерена вторгаться на Украину.

Как напоминает издание, в понедельник 25 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «крайне обеспокоен» потенциальным вторжением РФ на Украину. Канада также отозвала  из страны семьи дипломатов, работающих на Украине, следуя примеру своих главных союзников — США и Великобритании, — сделавших то же самое. На прошлой неделе Канада также предоставила Украине кредит в размере $150 млн. В ходе пресс-брифинга в среду премьер-министр должен обсудить возможные дополнительные меры по оказанию помощи стране.

Посол Степанов, в свою очередь, заверил, что его страна не намерена переходить в наступление, намекнув, что, по его мнению, украинские политики сами могут попытаться инициировать враждебные действия. «Моё правительство обеспокоено тем, что в Киеве есть партия войны. Есть радикальные политики, которые могут использовать нынешнюю напряжённую ситуацию, чтобы спровоцировать конфликт», — сделал предположение Олег Степанов, призвав Канаду усмирить пыл этих политических деятелей.



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