 

Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ Казахстана

27.01.2022, 7:08, Новости дня
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Сенат парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Из действующего законодательства исключены положения, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК, передает ТАСС.

Напомним, 19 января поправки одобрили депутаты Мажилиса – нижней палаты парламента. Внесение поправок в законодательство должен будет утвердить действующий глава республики.

Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а сам до января 2022 года занимал пост председателя Совета безопасности.



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