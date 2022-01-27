Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ Казахстана

Сенат парламента Казахстана принял поправки об отмене пожизненного председательства первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Из действующего законодательства исключены положения, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК, передает ТАСС.

Напомним, 19 января поправки одобрили депутаты Мажилиса – нижней палаты парламента. Внесение поправок в законодательство должен будет утвердить действующий глава республики.

Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а сам до января 2022 года занимал пост председателя Совета безопасности.