 

В Кремле отреагировали на слова Байдена о санкциях против Путина

27.01.2022, 7:01, Разное
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Президент США Джо Байден подтвердил вероятность введения санкций против российского лидера Владимира Путина при эскалации ситуации вокруг Украины. Слова американского политика прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России назвал призывы Соединенных Штатов к санкциям против Путина политически деструктивными. По словам Пескова, подобные ограничения бессмысленны как для главы государства, так и для других представителей высшего руководства РФ.

Представитель Кремля напомнил, что, согласно российскому законодательству, представителям государственной власти и чиновникам давно запрещено иметь счета за рубежом. Владимир Путин по-прежнему получает заработную плату на счет в банке “Россия”, подтвердил Песков.

Как пишет Пятый канал, заместитель руководителя администрации президента РФ указал на отсутствие экспертных знаний у американских конгрессменов и сенаторов, которые заявляют о заморозке активов и банковских счетов российского руководства.

Ранее о намерении США ввести санкции против Владимира Путина высказался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По мнению политика, Вашингтон хочет получить лояльного и управляемого президента России.



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