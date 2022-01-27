Мнения: США устроили панику накануне отступления в Европе

В современных условиях полноценное сравнение реальных силовых потенциалов ядерных сверхдержав является для них политически бессмысленным. Созданные Россией, США и, по всей видимости, Китаем запасы наиболее убийственного в истории оружия приведут, в случае их использования, к гибели всего человечества. Неслучайно об этом нам достаточно часто напоминают в своих заявлениях сами ядерные державы.

В современных условиях полноценное сравнение реальных силовых потенциалов ядерных сверхдержав является для них политически бессмысленным. Созданные Россией, США и, по всей видимости, Китаем запасы наиболее убийственного в истории оружия приведут, в случае их использования, к гибели всего человечества. Неслучайно об этом нам достаточно часто напоминают в своих заявлениях сами ядерные державы.

А поскольку победителей в такой войне не будет, то важнейшей функцией дипломатии становится извлечение максимальной выгоды из ситуации, когда надо идти на уступки под давлением достаточно энергичного оппонента. Тем более, что распад экономической глобализации дает возможность ввести затем против него односторонние экономические санкции под весьма благовидным предлогом. Альтернативы таким действиям не существует – ну не воевать же США с Россией на самом деле.

Оговоримся сразу – эта стратегия не исключает для США того, что жизнями нескольких сотен или тысяч украинцев они могут легко пожертвовать. Просто для того, чтобы усилить аргументы в пользу введения против РФ дополнительных санкций. Или, например, чтобы все прошло действительно в духе лучших голливудских традиций – до наступления счастливого конца несколько героев должны погибнуть. Отметим, что для РФ будет, конечно, здорово не допустить такого развития американского сценария.

Однако за пределами частных провокаций никто в США не собирается даже не то что воевать, а серьезно разрывать отношения с Россией. В условиях растущего давления со стороны Китая президент Байден руководствуется понятной в исполнении достаточно пожилого человека стратегией выживания через концентрацию сил на наиболее важном направлении и экономии ограниченных ресурсов там, где результат не имеет принципиального значения. За исключением совсем уж неадекватных наблюдателей или авантюристов из Конгресса, для всех очевидно, что РФ не собирается бороться с США за мировое лидерство. Поэтому с ней необходимо если не помириться, то хотя бы максимально уменьшить ущерб от ее действий, снять с себя обязательства, выполнение которых отвлекает ресурсы от самого важного направления.

Поэтому сейчас цель колоссальной пропагандистской кампании, которую ведут США и Великобритания по поводу якобы вероятного вторжения РФ на Украину, одна – это подготовка информационной почвы для удовлетворения основных российских требований в области европейской и международной безопасности.

Вашингтону необходимо представить свои предстоящие уступки подвигом во имя выживания украинского народа и государства, а также предотвращения якобы назревающей большой войны в Европе. Воевать за Украину США не собираются точно так же, как и за все остальные страны НАТО.

Но ужас, от которого США «спасут» мир, должен быть настолько всеобщим, чтобы ни у кого в общественном сознании не возникло даже тени сомнения по поводу принятых решений. Поэтому мы видим в информационной картине сочетание двух противоречащих друг другу, на первый взгляд, сюжетов.

Во-первых, произошло явное оживление разговоров о том, что Украина – это, собственно говоря, не такой уж принципиальный для США вопрос, а расширение НАТО себя давно исчерпало. Базовый тезис таких рассуждений не удивляет и состоит в том, что Украину, конечно, жалко, но есть для США и Запада вопросы намного более важные. Практически в ежедневном режиме мы видим развернутые комментарии довольно известных экспертов и политиков, указывающие на то, что политика экспансии после холодной войны была недостаточно продуманной, а обязательства, принятые на себя Вашингтоном, слишком значительными.

Подробно объясняются ошибки, сделанные каждой из предыдущих администраций США, а в качестве основной причины указывается на их увлеченность либеральными идеями. Последнее совсем забавно, поскольку указывает на полное презрение к читателям, которым, в принципе, понятно, что захват США контроля над Восточной Европой был продиктован нормальными для любого государства эгоистическими соображениями.

Во-вторых, интеллектуальная подготовка отступления сопровождается нагнетанием страстей о масштабах российской угрозы. Последнее яркое заявление на эту тему сделал сам президент Байден, заявивший о том, что «новая война» станет самым масштабным после 1945 года конфликтом. Как будто не было агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, в которой только авиации участвовало более 1000 единиц. Не говоря уже о нападении США и союзников на Ирак, в котором с их стороны была задействована военная группировка численностью более полумиллиона.

Дополнительно указывается на «решимость», но слабость самой Украины и ее армии – их явно нужно спасти, но так, чтобы ничем не рисковать. Западные средства массовой информации и заявления экспертов переполнены сравнением военных потенциалов РФ и Украины, как будто это два сопоставимых по силам противника, готовящихся вступить в схватку за региональное доминирование. Это дополняется картинками с украинскими военнослужащими, даже внешний вид которых указывает на то, что они станут легкими жертвами российских «агрессоров».

Для большей убедительности США и их ближайшие союзники начинают эвакуацию семей дипломатов из Киева, готовят к переброске в Европу резервы в смехотворных с точки зрения военного планирования размерах и организуют невероятное количество шоу на самых разных политических и экспертных площадках.

Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла – политики на Западе уже давно отвыкли и отучили своих избирателей думать в таких категориях. Это может быть только «решительное отступление», которое должно принести мир Европе и еще больше усилит сами США.

Союзники США в Европе ведут себя более сдержанно. За исключением, конечно, Великобритании, власти которой вообще решают внутренние вопросы – правительство Бориса Джонсона опять на грани кризиса из-за нарушения карантинных ограничений. Поэтому Лондону необходимо срочно развлекать своих граждан любыми яркими представлениями за пределами королевства. Франция, обычно весьма говорливая в вопросах европейской безопасности и обороны, вообще затаилась. В Елисейском дворце понимают, что в этой игре у них нет ставок – в слишком плачевном экономическом и политическом положении находится Пятая республика.

Германия упорно гнет свою линию, суть которой состоит в нерушимости экономических отношений с Россией – новые газопроводы в обход Восточной Европы принесут Федеративной Республике десятилетия контроля над европейским энергетическим рынком и безбедного существования. Странам европейского Юга до всей этой истории вообще нет никакого дела, хотя и они вынуждены отправить для участия в костюмированном представлении на российской границе несколько военнослужащих, кораблей или самолетов.

Больше всех нервничают в Польше и странах Прибалтики. Там нет никаких представлений о том, как далеко готовы будут пойти США, сбрасывая с себя излишние обязательства в Европе. Реальное возвращение военных возможностей НАТО к границам 1997 года означает, что Варшава и прибалтийские столицы должны будут искать общий язык с Россией. Москва, конечно, не собирается ставить Прибалтику под свой контроль, хотя там готовы и к такому развитию событий. Слава Богу, теперь это не нужно самой России. Однако если Москва и Вашингтон действительно договорятся, то эти четыре государства лишатся своей основной внешнеполитической функции, сформированной за последние 30 лет – выступать провокатором в отношениях между ядерными сверхдержавами.

Те, кто стоит у власти в Киеве, прекрасно понимают мотивы и намерения США и поэтому постоянно твердят о том, что реальная угроза нападения со стороны РФ отсутствует. Украинские руководители – авантюристы, но не глупцы. У них достаточно крестьянской смекалки для того, чтобы понимать – США не будут рисковать своим выживанием ради сохранения существующего на Украине режима, даже если на границах этой страны будут действительно стоять орды кровожадных людоедов, чего, кроме всего прочего, нет сейчас и в помине. И заставить американцев оставаться на Украине в условиях, когда РФ ставит вопрос достаточно убедительно, нет никакой возможности.

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