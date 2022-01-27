 

Американский комик высмеял призывающего не паниковать Зеленского

27.01.2022, 6:14, Разное
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Комик Стивен Кольбер в эфире своей вечерней передачи на телеканале CBS прокомментировал недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации. Напомним, тот на прошлой неделе призвал украинцев не паниковать из-за непрекращающихся сообщений о “вторжении России”.

Кольберг рассказал телезрителям, что ситуация на Украине остается напряженной, однако глава этого государства не выглядит обеспокоенным. Комик показал отрывок видеообращения Зеленского и задался вопросом: почему украинский лидер попросил не поддаваться панике, но сам при этом, кажется, готов выйти из кадра.

Изображая украинского лидера, американский комик призвал не паниковать и доверять армии. Кольберг сказал, что причин для упаковки чемоданов нет, заводить машины не нужно, после чего спешно вышел из кадра. “Это звонок в дверь! Скоро вернусь!”, – спародировал телеведущий своего бывшего коллегу.

The President of Ukraine wants everybody to stay calm. #LSSC pic.twitter.com/0M2hrrFYzF

— The Late Show (@colbertlateshow) January 26, 2022

Ранее политолог
Валерий Дымов призвал Владимира Зеленского думать во время выступлений. Эксперт заметил в речи президента Украины “сочетание несочетаемого”. Мол, глава государства будто специально говорит глупости, чтобы запутать свой народ.



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