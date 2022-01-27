Мнение: О невыдуманной катастрофе в России… Песец подкрался незаметно?

Что ж, пока все с упоением обсуждали «геополитику» — Россию, Украину, Америку, шантаж и ультиматумы — белый пушной зверёк подобрался с другого боку. ИЧСХ, в полном соответствии с поговоркой, «виден был издалека». Даже время давал — подготовиться. Но, как обычно, всё не в прок.

А теперь, соответственно, началось…

В той или иной форме по всей стране, по всем регионам. Пока что нарастающий коллапс коснулся десятка российских субъектов Федерации не различая «бедных» и «богатых». Но это лишь начало…

Уже в 10 российских регионах медицина перестала справляться на фоне взрывного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса — «Омикроном». Тем самым, который преподносили как обычную ОРВИ.

Шесть регионов РФ приостановили оказание плановой медицинской помощи, а еще четыре ограничили работу поликлиник из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и перегрузки больниц. Так, с 24 января плановую медпомощь не могут получить жители крупнейших городов ЯНАО, где нагрузка на амбулаторную службу выросла более чем в 10 раз. Ограничения введены в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также во всём Приуральском районе. С 25 января из-за нехватки специалистов плановая помощь прекращена в Архангельской области. Там проблемы начались в понедельник, 24 января, когда к врачам в течение суток обратились 10 тысяч человек. В тот же день аналогичная беда настигла Калининградскую область, заставив её ввести суровые ограничения на плановую медпомощь: исключения составят лишь социально значимые заболевания – туберкулез, онкология и инфекции. В Башкирии, Нижегородской Мурманской области, а также в Ставропольском крае временно остановили проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров.

В Санкт-Петербурге плановая помощь остановлена с 21 января, что связано с быстро возрастающей нагрузкой на амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма. В больницах Карелии останавливают не только плановую помощь (с 25 января), но и специализированную стационарную помощь (с 1 февраля), за исключением «смертельно опасных случаев», а поликлиники по факту почти полностью превратились в «красные зоны» из-за ковида. И даже в Москве, власти которой били себя в грудь, заверяя о готовности к любым вариантам развития событий с «Омикроном», теперь на три недели прекращают плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей.

В двух регионах произошёл коллапс системы «Скорой помощи». В Ингушетии дозвониться просто невозможно, а в Самарской области время ожидания ответа оператора приблизилось к получасу. Ещё в 12 регионах, в числе которых Амурская область, Еврейская АО, Камчатка, Курская, Ленинградская, Саратовская, Томская, Ярославская области, Бурятия, Хакасия, Сахалин, Ставропольский край, оказалось невозможно дозвониться до поликлиник. Но даже и успешный дозвон не решает проблем больных: к каждому четвёртому либо не пришёл врач, либо не приехала «Скорая», либо не привезли лекарства.

Возможно, в прошлые годы нечто подобное и было в регионах на фоне каких-нибудь особо злобных вспышек гриппа. Но не одновременно и повсеместно. Похоже, совсем заоптимизированная Минздравом и финансируемая на уровне африканских стран российская система здравоохранения снова захлёбывается и тонет из-за наплыва больных с коронавирусом или подозрением на него. Согласно статистике Оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили рекордные 74,6 тысячи случаев Covid-19, при этом 12,2 тыс. чел. были госпитализированы. Число заболевших за неделю удвоилось и достигло 416 тыс. чел., превысив рекорд предыдущей, осенней волны (280 тыс). Но это, по прогнозам, ещё не пик…

И, увы, коллапс будет усугубляться. По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%). В бюджете же на текущий год и предстоящую трёхлетку медицинские расходы… были сокращены. Оптимизаторы хреновы…

Ладно, с ними всё ясно. Но единственно возможный разумный выбор в такой ситуации — постараться не заболеть, чтобы не рисковать самому и не увеличить нагрузку на медицину. Будем здоровы?

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