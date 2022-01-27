ABC – США спешат поднять затонувший истребитель, чтобы он не достался Китаю

ВМС США объявили, что намерены поднять обломки малозаметного истребителя F-35C, который недавно потерпел крушение в Южно-Китайском море. Американские военные опасаются, что одно из их самых высокотехнологичных боевых средств может оказаться в распоряжении КНР, передаёт ABC News.

Сегодня вечером ВМС США заявили, что попытаются вернуть истребитель-невидимку F-35. Он затонул в Южно-Китайском море после благополучного катапультирования пилота. Корреспондент ABC News Мэтт Гатман расскажет, почему китайцев может заинтересовать этот сверхсекретный американский самолёт.

Один из самых высокотехнологичных образцов военной техники на планете оказался на дне Южно-Китайского моря и стал доступен любому желающему его заполучить. ВМС сообщают, что уже ведутся мероприятия по подъёму малозаметного истребителя F-35C, который во время штатного полёта неудачно приземлился, ударившись о палубу авианосца «Карл Винсон» и затем упав в океан.

Пилот успешно катапультировался и позже был эвакуирован вертолётом. Шесть моряков авианосца получили ранения, двух из них вместе с лётчиком отправили на лечение на Филиппины.

Инцидент, который сейчас расследуется, произошел день назад, когда «Карл Винсон» вместе с японским флотом демонстрировал свою военную силу в Южно-Китайском море, в котором Китай недавно выдвинул территориальные претензии.

СТИВЕН ГАНЯРД, бывший пилот истребителя Корпуса морской пехоты США: Сейчас идёт гонка, чтобы подобрать подходящее оборудование для обнаружения и подъёма (самолёта. — ИноТВ). У китайцев оно есть. У ВМС США тоже. Обе страны захотят заполучить эти обломки.

Истребитель-невидимка пятого поколения стоимостью почти 100 миллионов долларов является одним из самых высокотехнологичных боевых средств в арсенале США.

СТИВЕН ГАНЯРД: Он почти невидим для радаров, поэтому конструкция и покрытие этого самолёта представляют большой интерес для китайцев.

МЭТТ ГАТМАН, корреспондент ABC News: Дэвид, у ВМС США есть специальное оборудование для спасения самолётов и подводных лодок с невероятной глубины. Недавно они подняли вертолёт, который находился на глубине 19 тысяч футов. Но аналитики говорят, что у китайцев есть подобное оборудование, поэтому, по их словам, гонка за этими обломками начинается. Дэвид?

Потрясающе. Посмотрим, кто доберётся до них первым. Мэтт Гатман, спасибо.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.