Польский историк – наивная «прозападная» украинская элита напрасно искала помощи у Берлина

Берлин полон лицемерия, ведь он уже давно заключил с Москвой «джентльменское соглашение», на основании которого Украина отошла в сферу влияния России, уверен польский историк Богдан Мущал. В интервью порталу wPolityce он также обращает внимание на тесную связь немецкой климатической политики и энергетического альянса Германии и России, который, несомненно, делает свой вклад в молниеносную модернизацию российской армии.



AP

Возможное отключение РФ от SWIFТ станет для Германии «ядерной бомбой», потому что Москва и Берлин связаны энергетическим альянсом, который лишь укрепляется. Для Путина энергетическая политика — это геополитическое оружие, поэтому, если бы РФ запретили совершать и получать переводы, это заблокировало или сильно затруднило бы торговый обмен, в том числе сырьём. Для Германии Москва выступает ключевым партнёром в сфере экономики и в плане торговли газом и нефтью. Немцы уже давно сделали ставку на Россию и Путина, поэтому сейчас они вряд ли решатся кардинально пересмотреть свою экономическую, климатическую и внешнюю политику. Чтобы стать независимой от России, Германии пришлось бы поменять всю геополитическую стратегию, на что она пока явно не готова, заявил в интервью порталу wPolityce польский профессор и историк Богдан Мущал.

Он обращает внимание на то, что сейчас во всей Европе и не только лихорадит энергетический рынок, хотя в итоге он успокоится, однако, скорее всего, это произойдёт за пределами Германии. «Я не думаю, что в Германии что-то изменится. Здесь СДПГ и зелёные работают сообща, и Путин, конечно вместе с ними — то, что делает СДПГ, отвечает интересам Путина и его стратегии», — объясняет историк. Он указывает на парадокс, обнажающий лицемерие немецкой энергетической политики — РФ экспортирует и будет экспортировать всё больше и больше газа, особенно в Германию, и, прежде всего, для того, чтобы активно модернизировать свою армию, ведь ей тоже нужны энергоресурсы.

«А что Путин делает в своей стране? Он строит электростанции, работающие на каменном угле, и увеличивает добычу каменного угля. Есть информация, что к 2030 году они планируют увеличить добычу каменного угля на 50 процентов. Так что, на самом деле, эта немецкая политика настолько лицемерна, что больше некуда, ведь российские электростанции будут загрязнять окружающую среду в огромных масштабах, и именно здесь кроется проблема. В плане климата ничего не изменится. Возможно, небо над Германией станет немного чище…», — подчёркивает Мущал. Он объясняет, что российские электростанции будут загрязнять в гораздо больших масштабах, чем другие западные страны, и в итоге климат от этого только пострадает. «Но, конечно, Германия будет чувствовать себя более благородно. Это парадокс немецкой климатической политики, которая на самом деле идёт в связке с энергетическим альянсом Москвы и Берлина», — добавляет он.

Польский профессор предлагает взглянуть на немецкую климатическую политику сверху и начать анализировать то, как она скажется на европейской политике. Он также обращает внимание на лицемерие Германии в отношении Украины, которую она уже давно «списала» России. «Берлин считает, что Украина находится в сфере влияния Путина и Москвы. Я бы не стал использовать термин «джентльменское соглашение» по отношению к Путину, Герхарду Шрёдеру и госпоже Меркель, потому что это скорее напоминает пакт Молотова — Риббентропа, или Сталина и Гитлера. Они не джентльмены, это люди, которые делят между собой своё влияние в тиши кабинетов. Они уже договорились о границе сферы влияния России. Согласно их доктрине, Украина относится к сфере влияния Путина, впрочем, как и Белоруссия, что уже было продемонстрировано. Мы должны отдавать себе отчёт в том, что именно так выглядит внешняя политика Германии», — заявил историк. «Мы вернулись в 1939 год, когда Адольф Гитлер договорился со Сталиным».

По мнению профессора, ситуация на международной арене сейчас уникальна тем, что есть пророссийски настроенное правительство СДПГ и одновременно в Вашингтоне заседает президент, который, возможно, не знает, что на самом деле происходит. «Сказать, что он слабый президент, — ничего не сказать», — отмечает историк. Он уверен, что Путин использует эту ситуацию для реализации своих далекоидущих планов по возвращению Украины в свою сферу влияния шаг за шагом и превращения её потом во вторую Белоруссию. «Давайте не будем смотреть на то, что говорят господин Шольц, госпожа Меркель или Путин, а посмотрим, что они делают», — подчёркивает он.

Историк не уверен, что РФ решит провести блицкриг в Киеве и поставить там своё правительство, ведь Москве достаточно зайти на несколько километров вглубь Украины — и тогда власть в Киеве рухнет сама. Автоматически будет установлена пропутинская власть, ведь украинское правительство коррумпировано людьми Путина больше, чем все привыкли полагать, уверен польский эксперт.

Сегодня Украина находится в очень сложной ситуации, и, возможно, вскоре никто не будет интересоваться ею на Западе, как это произошло в случае с Белоруссией. «Путин хочет сделать то же самое с Украиной, и Германия ему в этом помогает. В этом плане «прозападные» украинские элиты оказались очень наивными — они искали помощи в Берлине, а это было, мягко говоря, не слишком дальновидно», — резюмирует в интервью порталу wPolityce польский профессор и историк Богдан Мущал.