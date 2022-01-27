 

Стоимость нефти Brent превысила 90 долларов за баррель

27.01.2022, 5:50, Разное
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Впервые с 2014 года.

Впервые за последние семь лет цена на нефть марки Brent превысила 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Отметку в 90 долларов североморская нефть преодолела в 18:55 (мск). На данный момент (19:40 мск) баррель Brent с поставкой в марте стоит уже 90.270 доллара.

Это максимальное значение с октября 2014 года. По сравнению с закрытием предыдущей сессии нефть стала дороже почти на 2 доллара.

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Рост цен на энергоносители агентство Bloomberg связывало с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, со снижением опасений по поводу влияния штамма «омикрон» на спрос, а также укреплением рынка сырой нефти в Азии.

Источник: Новая газета



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