Ученые говорят, что в будущем люди смогут касаться друг друга во время телефонных звонков
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Телефонный звонок – это уже давно не просто передача звука. Использовать параллельно текст и видеоизображения, пересылать фото позволяет каждый уважающий себя мессенджер. Но это еще не предел, говорят ученые.
Еще один способ общения между людьми – это прикосновения друг к другу. Именно возможность касаться абонента во время звонка можно будет в недалеком будущем.
Для обеспечения данной функции необходим высокоскоростной Интернет, поясняют специалисты. А простые тактильные системы связи фактически уже созданы. Однако данные технологии должны быть доведены до совершенства, чтобы они представляли собой потребительскую ценность и могли быть коммерциализированы. На это, конечно же, уйдет какое-то время.
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