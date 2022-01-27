 

В Сингапуре представили умные часы, определяющие состояние депрессии

27.01.2022, 5:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свою новую разработку представили ученые из Наньянского университета. Специалисты из Сингапура утверждают, что создали алгоритм искусственного интеллекта, который легко определяет состояние депрессии у человека.

По словам экспертов, такая функция вполне подойдет для внедрения в таких наручных гаджетах, как фитнес-браслеты и умные часы. Они ведь предназначены для того, чтобы следить за состоянием здоровья пользователя. А депрессия – это одна из наиболее распространенных проблем.

Кстати, по мнению специалистов, сам «пациент», как правила поначалу не замечает ничего необычного, когда у него уже развивается депрессия. А это состояние нужно устранять на самых ранних стадиях. Чтобы они не привело к серьезным последствиям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В “Формуле-1” задумались об отмене Гран-при России

18.03 / В Арктике снова может появиться пышная зеленая растительность

05.10 / ПН – грузинский премьер обвинил Саакашвили в планировании убийств и беспорядков

19.10 / В НАТО отреагировали на решение РФ приостановить работу представительства при Альянсе – журналист

07.11 / В Дагестане отравились 40 посетителей кафе

25.05 / Латвия ограничила авиасообщение с Белоруссией

29.06 / В Польше заподозрили Киев в симпатиях к нацистам

13.02 / Лукашенко заявил, что в ЕС его назвали президентом Беларуси

04.04 / Следователи начали проверку после сообщения о гибели туристов в Коми

20.04 / США не исключили появления «театра конфликта» в Арктике из-за влияния России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика