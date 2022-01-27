В Сингапуре представили умные часы, определяющие состояние депрессии

Свою новую разработку представили ученые из Наньянского университета. Специалисты из Сингапура утверждают, что создали алгоритм искусственного интеллекта, который легко определяет состояние депрессии у человека.

По словам экспертов, такая функция вполне подойдет для внедрения в таких наручных гаджетах, как фитнес-браслеты и умные часы. Они ведь предназначены для того, чтобы следить за состоянием здоровья пользователя. А депрессия – это одна из наиболее распространенных проблем.

Кстати, по мнению специалистов, сам «пациент», как правила поначалу не замечает ничего необычного, когда у него уже развивается депрессия. А это состояние нужно устранять на самых ранних стадиях. Чтобы они не привело к серьезным последствиям.