В Австралии сумели создать самый длинный в мире лазерный луч

Запущенный в небо лазерный луч был виден на расстоянии в 2,4 километра. Это мировой рекорд, говорят эксперты. И установить его сумели ученые из Австралии.

В ходе эксперимента луч направили на отражатель, который располагался на расстоянии 1,2 километра. Поток фотонов возвратился обратно.

Для того чтобы луч был виден всем, аппарат установили на пятом этаже одного из зданий. Самое трудное было обеспечить стабильность лазерного луча, говорят участники эксперимента. На таком расстоянии движения воздушных масс приводят к естественным преломлениям. Однако мощность лазера была настолько высокой, что с этой проблемой также удалось справиться. Дополнительно применили систему шумоподавления.