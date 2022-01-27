 

В Великобритании десятки тысяч археологических памятников могут исчезнуть из-за климатических проблем

27.01.2022, 5:48, Новости дня
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Британские ученые обеспокоены глобальным потеплением, которое приводит, в частности, к высыханию торфяных болот. Результатом может стать исчезновение примерно 22,5 тыс. археологических памятников, которыми богато островное государство.

Значительная часть территории Великобритании представляет собой заболоченную местность. Дерево, из которого в древности строили различные здания, изготавливали статуи идолов и прочие вещи, прекрасно сохраняется именно в торфяных болотах, где практически нет кислорода. По этой причине не происходит активное гниение.

Но ситуация резко меняется, как только болото высыхает. Например, может быть полностью утрачен Римский вал, построенный как стена длиной в 117 километров. Это памятник второго века нашей эры, отмечают археологи.



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