Голикова заявила об отсутствии планов останавливать плановую медпомощь

В РФ не планируется полностью останавливать оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса, однако в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией будет особый формат ее оказания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«До конца января мы должны принять соответствующее постановление правительства, мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь. Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи также останутся в обычном режиме без закрытия», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.

Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.