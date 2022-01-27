Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности

Россия готова возобновить замороженные ранее переговорные форматы с Евросоюзом, включая треки обсуждения безопасности, но для этого нужна политическая воля Брюсселя, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Евросоюз после 2014 года, известных событий на Украине, <…> по сути дела заморозил подавляющее большинство переговорных треков с Россией, включая треки по вопросам безопасности. И до сих пор они не разморожены», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Это не значит, что мы не готовы говорить об этом с Евросоюзом. Мы готовы к возобновлению всех тех форматов, которые были заморожены. Не мы их замораживали. Дело в наличии у Евросоюза достаточной политической воли на это», – добавил постпред.

Чижов отметил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после отправки Москвой предложений по гарантиям безопасности США и НАТО «стал задавать вопрос, где же место ЕС за столом этих переговоров», и не увидев его «слегка обиделся». «ЕС не является военным блоком и неоднократно подтверждал, что он не военный блок и не собирается становиться таковым. Поэтому нашими собеседниками по вопросам так называемой жесткой безопасности являются те, кто имеет соответствующий военный потенциал, в том числе в Европе, – это США и те, кто является военным блоком, – это НАТО», – отметил постпред.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ не будет публиковать ответ США, если от Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции будет обнародована.

Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).