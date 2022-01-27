 

В Соединенных Штатах создали «самый прочный в мире» клей

27.01.2022, 5:02, Новости дня
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В Соединенных Штатах представлен новый клей, отличающийся особыми качествами сцепления с поверхностью. За это разработчики назвали его самым прочным в мире.

Склеив две вещи на площади всего в один квадратный сантиметр, можно обеспечить устойчивость к разрыву с силой в 136 кг, утверждают эксперты. Таких показателей пока нет ни у одного из ранее созданных клеев.

Но самое интересное, что сырьем для данного клея послужил самый обыкновенный переработанный пластик. Таким образом, отчасти решается еще и проблема пластиковых отходов. А надо было всего-то изменить структуру полистирола, для его к нему добавили частицы кремнезема и бороновую кислоту. Полученный клей модно использовать при температуре до 204 градуса по Цельсию.



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