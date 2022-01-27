 

В Эквадоре обнаружены останки гигантского ленивца, которого назвали южноамериканским йети

27.01.2022, 5:02, Новости дня
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Во время исследований одной из территорий в Эквадоре ученые обнаружили останки древнего животного гигантских размеров. По предварительным данным, им уже примерно 10 тысяч лет.

«Найден южноамериканский йети», – тут же сообщили местные СМИ. Однако данное существо ничего общего со снежным человеком не имеет.

Это особая порода ленивцев, обитавших в данной местности много тысяч лет назад, утверждают ученые. Это подтверждается последующими исследованиями останков. Впрочем, животное действительно жило в высокогорье. Так указанный скелет обнаружен на высоте 2,5 км над уровнем моря. Предположительно, «йети» весил около одной тонны. Ученые теперь попытаются полностью реконструировать строение тела животного.



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