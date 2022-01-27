 

Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»

27.01.2022, 4:50, Новости дня
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«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.

В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.

Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.

«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.

Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.

«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.

Врач также напомнил, что в РФ начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.



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