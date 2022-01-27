Стало известно о переговорах США об отправке дополнительных военных в Восточную Европу

США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил на восточном фланге НАТО, речь идет о тысячах солдат, информирует CNN со ссылкой на американских чиновников.

«США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения РФ на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы», – цитирует телеканал РИА «Новости».

Сообщается, что среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, – Румыния, Болгария и Венгрия. При этом окончательное решение не принято.

В сообщении также говорится, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил «на двусторонней основе».

Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения РФ на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.

Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.