ФАС возбудила дело против «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения цен

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении дочерних предприятий «Лукойла» и «Газпром нефти» из-за завышения цен на бензин, информирует пресс-служба ведомства.

«По данным Нижегородского УФАС России, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов Аи-92 и Аи-95. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В ФАС отметили, что удалось установить факт доминирования компаний на рынке нефтепродуктов.

Оказалось, что розничные продавцы и АЗС имеют торговую надбавку на бензины Аи-92 и Аи-95 в достаточном объеме, чтобы поддерживать поддержания безубыточной предпринимательскую деятельность.

«Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов», – отмечается в сообщении.