 

Посольство США предложило гражданам подумать о выезде с Украины «сейчас»

27.01.2022, 4:40, Новости дня
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Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, говорится в заявлении дипмиссии.

«Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на обращение посольства.

Ранее сообщалось, что семьям дипломатов США разрешено покинуть Украину, а гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Все это связано с резким ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится «из соображений предосторожности и для поддержки безопасности».

«Если РФ решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми», – сообщил чиновник.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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