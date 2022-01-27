Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

Рубль усиливает падение: евро уже по 90 рублей, впервые с июля прошлого года, доллар подбирается к 80 рублям на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18.40 мск среды рос на 1,27 рубля, до 79,9 рубля, евро – на 1,24 рубля, до 90,04 рубля – к максимуму с прошлого июля, информирует РИА «Новости».

Напомним, рубль в начале торгов среды снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 78,75 рубля (плюс 12 копеек), евро – до 89 рублей (плюс 20 копеек).