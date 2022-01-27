Глава ФРС предупредил о риске сохранения высокой инфляции в США

Высокая инфляция в Соединенных Штатах сохраняется гораздо дольше прогнозируемого, сообщил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Он призвал быть готовыми к тому, что в 2022-м году инфляция в США будет оставаться на высоком уровне.

«Высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось, и мы готовы реагировать соответствующим образом для достижения наших целей», – приводит слова Пауэлла ТАСС.

Председатель ФРС США заверил, что американский финансовый регулятор «использует все необходимые средства для предотвращения закрепления более высокой инфляции». «Наша цель – вернуть инфляцию к 2%», – сообщил Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС). При этом он подчеркнул важность «быть готовыми к риску того, что инфляция в нынешнем году будет оставаться на высоком уровне». Вместе с этим глава финансового регулятора выступил с утверждением, что цены на товары и услуги в Соединенных Штатах в 2022-м году якобы должны снизиться.

Председатель ФРС США также выступил с утверждением, что «экономика [Соединенных Штатов] больше не нуждается в постоянном высоком уровне поддержки мерами денежно-кредитной политики». «Именно поэтому мы постепенно сворачиваем скупку активов, ожидая, что вскоре будет целесообразно повысить ставку. Экономические перспективы остаются весьма неопределенными», – отметил глава американского финансового регулятора.

Говоря о повышении ставки, он подчеркнул: «Мы еще не приняли решение, и мы примем это решение на мартовском заседании». «Мы примем решение о повышении ставки. Я бы сказал, что комитет намерен повысить ставку на мартовском заседании при условии, что ситуация будет подходящей для этого. Мы следим за рисками по всему миру», – подчеркнул Пауэлл.

«Я думаю, что есть довольно много возможностей для повышения процентной ставки без угрозы для рынка труда», – сообщил глава ФРС США.

Ранее ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, стремясь поддержать уровень занятости населения в экономике Соединенных Штатов. Следующее заседание американского регулятора запланировано на 16 марта 2022 года.

Напомним, в середине декабря 2021-го года ФРС США повысила прогноз на 2021 год по уровню инфляции до 5,3%. При этом в декабре 2021 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как 2021-й год перевернул представление о рыночной экономике и почему он был отмечен всплеском инфляции.