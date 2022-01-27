Мнение: Ссылки
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Хочу уточнить, что формат ЖЖ не всегда хорош для целого ряда текстов, новостей и сообщений. Поэтому параллельно у меня есть ряд аккаунтов в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Примерно треть текстов в ЖЖ поэтому не попадают. Поэтому хочу на всякий случай дать ссылки на другие площадки:
Фейсбук: https://www.facebook.com/mika.al.rami/
Телеграм: https://t.me/anatoly_nesmiyan
(Ссылка-приглашение на группу обсуждения в Телеграме – https://t.me/+ebxPnIdwlW4wYWFi
ВКонтакте: https://vk.com/id696482473
Твиттер: https://twitter.com/K25_SPb
Возможно, для кого-то будет полезным
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Источник: Эль Мюрид
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