 

Мнение: Ссылки

27.01.2022, 4:32, Разное
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Хочу уточнить, что формат ЖЖ не всегда хорош для целого ряда текстов, новостей и сообщений. Поэтому параллельно у меня есть ряд аккаунтов в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Примерно треть текстов в ЖЖ поэтому не попадают. Поэтому хочу на всякий случай дать ссылки на другие площадки:

Фейсбук: https://www.facebook.com/mika.al.rami/

Телеграм: https://t.me/anatoly_nesmiyan
(Ссылка-приглашение на группу обсуждения в Телеграме – https://t.me/+ebxPnIdwlW4wYWFi

ВКонтакте: https://vk.com/id696482473

Твиттер: https://twitter.com/K25_SPb

Возможно, для кого-то будет полезным

Источник: Эль Мюрид



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