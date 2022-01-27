Мнение: Coup d’état в Буркина-Фасо: французы предлагали Каборе эвакуацию

Интересные подробности военного переворота в Буркина-Фасо

Coup d'état в Буркина-Фасо: французы предлагали Каборе эвакуацию

Французские источники сообщают о готовности Гексагона к начавшемуся 23 января военному перевороту в Буркина-Фасо. Французские военные, разведывательное и дипломатическое сообщества рассматривали возможность военного переворота в западноафриканской стране после получения оперативной информации о подготовке заговора в сентябре прошлого года, на фоне уже состоявшихся переворотов в Мали и Гвинее. Французская сторона исследовала различные сценарии осуществления переворота.

Угроза военного переворота в Уагадугу была признана «очень серьезной» в середине октября, за чем последовало начало подготовки к нему французских спецслужб. В начале декабря Уагадугу посетил представитель французского МИД в Африке Кристоф Биго (также служил в DGSE; в 2012 г. был ограблен во время прогулки в одиночестве в Иудейской пустыне), встретившийся с послом Франции в Буркина-Фасо Люком Алладом, несколькими высокопоставленными сотрудниками спецслужб и военачальниками ВС Буркина-Фасо. Французские источники указывают, что несмотря на серьезность угрозы военного переворота, его риск, на тот момент, был, в некоторой степени, снижен.

10 января по обвинению в организации государственного переворота был арестован подполковник Эммануэль Зунграна (к тому же является известным буркинийским писателем), что ускорило действия мятежников. Переворот 23 января возглавил соратник Зунграна подполковник Поль-Анри Дамиба, командующий третьим военным округом, ранее – командовал Группой быстрого реагирования и обеспечения безопасности Северной области в Вахигуя. Основную группу мятежников составили военнослужащие подразделений армейского спецназа «Кобра».

После поступления сообщений о первых мятежах военных в лагерях им. Сангуле Ламизана и Кайя (северо-восток страны) утром 23 января, французская сторона связалась с президентом Роком Каборе и поддерживала с ним постоянный контакт на протяжении последующих суток.

Около 10:00 23 января по Уагадугу французская группа специального назначения, базирующаяся в Буркина-Фасо в рамках операции «Сабля», была приведена в состояние боевой готовности. К 20:00 того же дня мятежники приблизились к частной резиденции Каборе в столичном районе Пат д’Уа – французская сторона предложила буркинийскому президенту эвакуацию. Для эвакуации предварительно были определены несколько возможных убежищ в соседних странах. Каборе отклонил предложение об эвакуации.

В ночь с 23 на 24 января (около полуночи) связь французской стороны с Каборе прервалась. В это же время французские спецслужбы утратили возможность отслеживать местоположение буркинийского президента. С началом 24 января (после полуночи и ранним утром) возобновились боестолкновения между лояльными президенту войсками и мятежниками.

Буркинийские военные сообщали, что Каборе арестован ночью 23 января. Источники, близкие к свергнутому президенту сообщали, что Каборе «едва избежал попытки покушения» и якобы находится под защитой личной охраны. Позже было установлено, что бывший буркинийский президент арестован военными и ушел в отставку.

Утром 24 января также был освобожден из тюрьмы Жильбер Дьендере, влиятельный командир Полка обеспечения безопасности президента (там ранее служил Дамиба) при бывшем президенте Блэзе Компаоре. Дьендере находился в заключении с 2015 г. после попытки организации государственного переворота. Связи между Дьендере и военным переворотом сейчас активно обсуждаются.

Основной фактор мобилизации буркинийских военных для переворота – неспособность гражданской администрации Буркина-Фасо справиться с угрозами террористической и повстанческой направленности. Дамиба указывал на это в своих работах по безопасности в Западной Африке.

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