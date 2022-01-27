 

Мнение: Психологика событий. № 29. Зачем ультиматум Путина

27.01.2022, 4:26, Разное
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Пора перестать играть в бирюльки и наконец признать, что никаких “планов Путина” нет и никогда не было. Поэтому вопрос, “зачем Россия до такой степени обострила отношения с НАТО”, не имеет смысла: РФ не могла ни с кем обострить отношения, поскольку она не является субъектом международной политики. Имеет смысл говорить лишь о том, что Россией кто-то пытается напугать Европу, и всё, что происходит сейчас – это не более чем танец зомби.

Постыдная и нестерпимая ситуация, в которой оказалась Россия (да и Украина) – предмет рассмотрения в этом ролике.

Источник: Размышления вольного социолога



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