 

Стало известно, кто мог дать наводку на вдову Градского

27.01.2022, 3:58, Новости дня
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Наводку злоумышленникам, ограбившим вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, мог дать житель Таджикистана, работавший на ее земельном участке.

Об этом рассказал источник изданию «Московский комсомолец». Ранее сообщалось, что полиция задержала в метро подозреваемого в нападении. Им стал 27-летний житель Таджикистана Умед Жабборов.

Наро-Фоминский суд Подмосковья арестовал его 26 января до 16 марта. Остальных участников нападения сейчас ищет полиция.

Напомним, женщина обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.

После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.



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