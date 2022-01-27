Стало известно, кто мог дать наводку на вдову Градского

Наводку злоумышленникам, ограбившим вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко, мог дать житель Таджикистана, работавший на ее земельном участке.

Об этом рассказал источник изданию «Московский комсомолец». Ранее сообщалось, что полиция задержала в метро подозреваемого в нападении. Им стал 27-летний житель Таджикистана Умед Жабборов.

Наро-Фоминский суд Подмосковья арестовал его 26 января до 16 марта. Остальных участников нападения сейчас ищет полиция.

Напомним, женщина обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.

После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.