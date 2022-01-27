ФРС США сохранила ставку на нулевом уровне ради поддержки занятости

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, стремясь поддержать уровень занятости населения, сообщил финансовый регулятор. При этом ФРС допустила увеличение ставки в случае значительного превышения уровня инфляции над целевым значением 2%.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», – приводит текст сообщения американского регулятора ТАСС.

При этом в актуальных условиях, связанных с уровнем инфляции, значительно превышающим 2%, и сильными показателями на рынке труда, в ближайшее время будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, добавили там.

Помимо этого, ФРС намерена вдвое сократить объем выкупа «активов» с рынка – до 30 млрд долларов в феврале с 60 млрд долларов в январе. Таким образом ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 20 млрд долларов ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на 10 млрд долларов ежемесячно. В марте ФРС планирует свернуть программу выкупа «активов» с рынка.

Как утверждается в сообщении финансового регулятора, Комитет (FOMC) продолжит следить за поступающей информацией и готов скорректировать денежно-кредитную политику, если возникнут риски, способные помешать достижению целевых показателей.

Регулятор отмечает, что траектория движения американской экономики по-прежнему зависит от течения вируса. Ожидается, что прогресс в вакцинации, а также ослабление проблем в цепочках поставок будут способствовать дальнейшему росту экономической активности и занятости, а также снижению инфляции.

При этом риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе из-за новых вариантов коронавируса. Тем не менее, в целом финансовые условия остаются благоприятными, в том числе благодаря мерам политики по поддержке экономики и потоку кредитов для домашних хозяйств и предприятий США, утверждают в FOMC.

Следующее заседание американского регулятора состоится 16 марта 2022 года и будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов.

Напомним, в середине декабря минувшего года ФРС США повысила прогноз на 2021 год по уровню инфляции до 5,3%. При этом в декабре 2021 года годовая инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как 2021-й год перевернул представление о рыночной экономике и почему он был отмечен всплеском инфляции.