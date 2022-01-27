Мнение: Скорбная дата

26 января 1943 года в заключении умер Николай Вавилов. Которого современная теория о кровавой власти причислила к лику святых. В качестве доказательства тупости власти в отношении выдающегося (здесь нет никаких сомнений) учёного приводится известная фраза Сталина: «…Ну, что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками, василечками и другими ботаническими финтифлюшками?..» Тупой тиран, что с него взять.

Собственно, к этой версии у меня никогда особых возражений и не было просто потому, что особо не интересовался. Ни ею, ни какими иными альтернативными. Однако совершенно случайно достаточно давно — уже лет, наверное, 15 назад точно — я наткнулся на прозаическое, а потому гораздо более логичное объяснение внезапному помутнению рассудка у Соввласти в отношении человека, обласканного ею до полного немогу.

Вавилов был не только великим учёным. Как раз потому, что он был велик, под него была создана колоссальная организационная структура ВАСХНИЛ. В годы, между прочим, когда страна, мягко говоря, не была избалована избытком ресурсов. Но на эту структуру они были найдены и выделены. Практически в неограниченном количестве. Блажь? Нет, жесткий расчет.

При классическом российском земледелии, дававшем урожайность уровня «сам-три» (на одно посаженное три выращенных зерна) дефицит продовольствия был практически запрограммирован. Перед ВАСХНИЛ была поставлена абсолютно четкая задача любой ценой создать сорта урожайностью «сам-пять», а идеально – «сам-семь». А Вавилов был поставлен во главе этой задачи уже не как учёный, а как администратор-чиновник. И должен был дать не цитируемость в научных журналах и не количество открытий, а вполне приземленный результат: серию сортов, способных давать затребованную урожайность в самых разных климатических условиях.

Собственно говоря, именно эта задача Вавиловым была полностью провалена. Ученый так и не стал администратором. И свирепый рык Сталина, более десяти лет терпевшего бесконечные научные экспедиции Вавилова по самым экзотическим уголкам планеты вместо выдачи на-гора искомого результата, в данном случае относился не к ученому, а к администратору, провалившему государственное задание.

Блажью это совершенно не назовешь, так как продовольственная безопасность — основа общенациональной безопасности страны. А страна и без того решала целый ряд задач, каждая из которых была критически важной. Поэтому ответственность каждого руководителя, поставленного на подобные направления, измерялась самой высшей меркой. Формировалась элита, которая получила в руки колоссальные ресурсы, но как любая элита, она должна была платить свой собственный налог кровью. Большие возможности — большая ответственность.

Пожалуй, это всё, что можно сказать о жизни и смерти великого ученого, но совершенно никчемного руководителя. У Вавилова была возможность остаться учёным — правда, без тех фантастических возможностей и ресурсов, которые он получил вместе с должностью. Но он предпочел воспользоваться предоставленным ему шансом. Реализовать свои собственные личные амбиции и интересы ценой манкирования интересами огромной страны и нескольких сот миллионов человек, которые зависели от результатов его работы.

Я не стану проводить параллели с нынешним временем. Просто потому, что сегодня именно Вавиловы правят страной. Хотя в отличие от Вавилова, они не только никчемные руководители. Они и в остальных областях — ни о чём.

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