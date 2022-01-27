Мнение: США дали письменный ответ

1. США официально передали в МИД РФ свой письменный ответ на те требования и предложения, которые Россия выдвигала еще в декабре. Сначала США отказывались, что либо записывать на бумагу, но в итоге Москва добилась своего и вынудила США отвечать письменно. Ранее США просили не публиковать их ответ.

2. Теперь ключевое значение имеет содержание письменного ответа. Москва ранее заявляла, что если содержание американского письменного ответа ее не устроит, то она будет действовать другими средствами. Лавров сегодня это подтвердил.

3. Таким образом мячик теперь на стороне России и если содержание ответа США на бумаге ее не устраивает, то Москве предстоит сделать свой ход. Потому что если за вероятным отказом ничего не последует, то это будет выглядеть так, что Кремль изначально блефовал и за его требованиями не было ничего.

4. Соответсвенно, ждем прохождения точки бифуркации текущего кризиса и тех или иных событий военно-политического характера проистекающих из нежелания США учитывать красные линии РФ и ее сферы влияния.

5. Также анонсированы экстренные пресс-конференции Блинкена и Столтенберга, которые будут касаться этих самых гарантий.

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