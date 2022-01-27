 

Политолог: Начат переход от эксперимента к установлению единых принципов электронного голосования

27.01.2022, 3:14, Новости дня
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«Пандемия только подтолкнула нас к ускоренному внедрению дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Однако и до введения ковидных ограничений мы использовали массу электронных сервисов», – сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. В среду Госдума приняла в первом чтении проект закона о единых правилах ДЭГ.

«Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – безусловно, продолжение нарастающей цифровизации различных сфер нашей жизни. Пандемия только подтолкнула нас к ускоренному внедрению ДЭГ. Однако и до введения ковидных ограничений мы использовали массу электронных сервисов для оплаты жилищно-коммунальных услуг, записи к врачу, в детский сад и школу, оформления документов и доставки покупок», – отметила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Все, что просто и удобно, достаточно легко приживается в повседневной жизни. Поэтому внедрение электронного голосования в выборных процессах было вполне ожидаемо и понятно», – добавила эксперт.

Линдигрин отметила – «донастройка» избирательного законодательства, над которой сейчас ведется работа – это по сути, его актуализация «с учетом уже имеющегося опыта проведения электронного голосования и вопросов, высказанных в этой связи». «В частности, 21 января в Общественной палате на слушаниях по законопроекту звучали предложения по расширению возможностей наблюдения за процедурой электронного голосования», – рассказала собеседница.

«Необходимо минимизировать замечания по корректному подсчету голосов, сохранности тайны голосования, защищенности данных каждого избирателя. И сегодняшнее обсуждение этого с привлечением широкого круга экспертов, закрепление законодательно необходимых норм, дает нам возможность перейти от эксперимента к установлению единых принципов и параметров проведения ДЭГ для всех уровней выборов», – отметила Линдигрин.

В среду  Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Документ был внесен в середине декабря депутатами от «Единой России» Дмитрием Вяткиным и Дмитрием Ламейкиным.

Законопроект устанавливает порядок обязательного избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности, информирует РИА Новости. Документ предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.

 В законопроекте также закрепляется требование проводить  ДЭГ с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.



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