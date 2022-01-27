Чехия передаст Украине партию артиллерийских снарядов

Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тыс. единиц артиллерийских боеприпасов, информирует Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

«Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тыс. единиц артиллерийских боеприпасов», – цитирует его РИА «Новости».

До этого глава минобороны Чехии Яна Чернохова сообщала, что правительство республики обсудит ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения РФ на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.

Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.