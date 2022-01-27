 

Россия созвала заседание СБ ООН из-за атак террористов в Сирии

27.01.2022, 3:14, Новости дня
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Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с нападениями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о недавних атаках [террористической группировки] «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией с безопасностью в этой части страны», – приводит слова Полянского ТАСС.

Как сообщил дипломат, Москва предложила провести в четверг отдельное заседание, в ходе которого предполагается заслушать доклад заместителя генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова и других представителей секретариата ООН о последних событиях на северо-востоке Сирии.

Как информировал в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, за минувшие сутки в сирийском Заевфратье произошли четыре теракта (по два в провинциях Хасеке и Ракка), жертвами которых стали два мирных жителя и четыре представителя курдских формирований.

Журавлев отметил, что обстановка в этом регионе Сирии продолжает оставаться напряженной, существует высокий риск проведения провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий. «В складывающейся ситуации возникает высокий риск проведения радикальными формированиями провокаций, направленных на обострение межэтнических противоречий», – отметил контр-адмирал.

Замруководителя российского Центра добавил, что Служба безопасности так называемой «автономной администрации севера и востока Сирии» проводит массовые задержания лиц мужского пола в ряде населенных пунктов, в том числе Джиср эш-Шаддади, Телль-Хамис, Телль-Тамр, Камышлия в провинции Хасеке, а также в городе Ракка.

Напомним, в минувшее воскресенье в результате обстрелов со стороны боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо ранения получили трое сирийских военнослужащих. В прошлый вторник ВС РФ по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.



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