Мнение: Ответ

НАТО прислало свой ответ на российский ультиматум. И, похоже, что этот ответ — завуалированный ультиматум самого НАТО. России предложено вывести свои войска с территории Грузии, Украины и Молдавии.

Ответ НАТО явно не то, что хотели видеть в Кремле, поэтому уже прозвучала реакция: РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.

Заявление, скажем так, не слишком достойное. Кремль выдвигает ультиматум, а как запахло жареным, начинает зачем-то приплетать КНР. «Я щас старших пацанов позову», – в переводе на дворовый сленг звучит заявление Джабарова. Что ж вы за спину китайцев-то сразу прячетесь, храбрецы вы наши? Кстати, Китай в курсе, что он ваш союзник, и что ему нужно консультироваться с вами по поводу ваших предъяв пацанам с другого раёна?

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