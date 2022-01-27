Мнение: Письменные ответы и реакция

Блинкен рассказал об ответе США на предложения России по безопасности. Главное:

▪️документ отражает уже озвученные позиции: озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения

▪️в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность

▪️в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО

▪️надеется в ближайшие дни обсудить с Лавровым переданный документ

▪️США публиковать документ не будут (https://t.me/rian_ru/141976), надеются, что этого не сделает и Россия

▪️Байден лично (https://t.me/rian_ru/141982) принимал участие в подготовке документа, он также был передан в конгресс

▪️при подготовке ответа США также координировались с союзниками и Украиной

▪️ Вашингтон готов к любому варианту развития событий вокруг Украины, но все еще считают дипломатию предпочтительным путем

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Предложения, переданные НАТО России, могут быть полезными как для Альянса, так и для РФ.

Предложения НАТО России идут параллельно с предложениями США.

Предложения, которые НАТО передала России, поддержали все 30 членов Альянса.

НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов.

НАТО предлагает Москве провести в Совете Россия – НАТО серию консультаций по безопасности.

НАТО предлагает России возобновить брифинги по учениям, доработать механизмы контроля над проведением учений, в том числе в рамках ОБСЕ, а также диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием и по космосу.

Россия должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдовы, где они находятся без согласия этих стран.

НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в Альянс.

НАТО уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами Альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться партнерами.

НАТО надеется на деэскалацию вокруг Украины и предлагает России диалог, но параллельно повышает готовность своих сил и присутствие в регионе, в частности усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей.

НАТО при необходимости за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5 тысяч человек во главе с Францией.

НАТО решилась на письменный ответ, поскольку серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией.

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Ответ США на предложенные Москвой гарантии безопасности не может удовлетворить Россию, он не может быть принят, заявил РИА Новости сенатор Джабаров. Ответ США на предложения России говорит, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и начинает глобальное противостояние.

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В деле о взрыве автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, стали известны новые подробности. Их сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника издания, причиной взрыва стала диверсия, которую устроили выходцы с Украины. На данный момент все подозреваемые установлены. После диверсии они покинули территорию России по иностранным паспортам.

Собеседник издания отметил, что местные компетентные органы заранее предупредили спецслужбы о вероятной активности диверсионной группы в регионе. В связи с этим у руководства ФСБ имеются вопросы к работе коллег.

12 августа 2021 года произошел взрыв пассажирского автобуса ПАЗ около галереи Чижова в Воронеже. В результате пострадали 26 человек, двое из них скончались в реанимации. Следствие пришло к выводу, что источник взрыва находился в печке или возле нее.

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Все фракции Государственной думы готовы поддержать поставку оборонительных вооружений ДНР и ЛНР. (с) Миронов

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"РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР" – первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам

https://t.me/boris_rozhin – цинк

PS. В целом, ничего нового. Мячик на стороне РФ. Ждет ответный ход.

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