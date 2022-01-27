“Станете мамой”, “Вы беременны”. После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде

Певица позирует в кадре в кабинете, стоя босиком на коврике возле медицинской кушетки. Во время съемки Каменских, улыбаясь, сгибала ногу в колене, касаясь рукой лица.

Скриншот: kamenskux / Instagram

Певица оставила публикацию в Stories без комментариев, но примерно в это же время разместила на своей странице сообщение, в котором призналась подписчикам, что чувствует себя абсолютно счастливой.

Для иллюстрации она использовала фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа, украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

“Счастье в глазах. На этом фото абсолютно очевидное. Пусть каждый человек на свете обретет любовь и будет по-настоящему счастлив”, – написала артистка.

“Аминь”, – отреагировала подруга певицы, украинский дизайнер Анна Адрийчук.

“Настя, вы беременны? В глазах читается что-то очень, очень радостное”, – прокомментировали снимок фолловеры.

“Вы словно узнали, что станете мамой”, – написали поклонники.

“Настенька, вы не в положении часом?” – поинтересовались подписчики певицы.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

16 января Потап в своем аккаунте уже публиковал похожий снимок. Вероятно, эти фотографии были сделаны в один день.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Каменских и Потап поженились в 2019 году Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. “И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось”, – признался тогда артист.

23 января 2021 года во время первого выпуска нового сезона “Голосу країни” участница проекта, дочь цыганского барона и крестница украинского певца Виктора Павлика Елена Чукаленко нагадала Потапу, который является тренером этого шоу, второе отцовство в скором времени. “Вы знаете, идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится”, – заявила тогда гадалка. Ее отец, цыганский барон уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом. “Ой, хотелось бы”, – отреагировал Потап.

От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.

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