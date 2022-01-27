Столтенберг назвал три направления, по которым НАТО может взаимодействовать с Россией

“НАТО твердо верит в то, что напряженность и разногласия должны разрешаться посредством диалога и дипломатии. Не с помощью силы или угрозы силой. Сегодня НАТО передал России наши письменные предложения. Мы делали это параллельно с Соединенными Штатами. Позвольте мне выделить три основные области, в которых мы видим возможности для прогресса”, – заявил генсек.

Первое направление, по его словам, касается отношений между Россией и НАТО.

“Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам следует восстановить наши соответствующие офисы в Москве и в Брюсселе. Мы также должны в полной мере использовать наши существующие каналы связи между военными для обеспечения прозрачности и снижения рисков, а также рассмотреть возможность создания гражданской горячей линии для использования в чрезвычайных ситуациях”, – сказал он.

Второе направление касается европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее.

“Мы готовы выслушать опасения России и вести реальный разговор о том, как поддерживать и укреплять основополагающие принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная с Хельсинкского заключительного акта. Это включает в себя право каждой нации выбирать свои собственные меры безопасности. России следует воздерживаться от применения силы принуждения, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран. Всем сторонам следует конструктивно подключиться к усилиям по урегулированию конфликтов, в том числе в нормандском формате”, – сказал генеральный секретарь.

Третье направление касается “снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями”.

“История показала, что вовлеченность в эти вопросы может обеспечить реальную безопасность для всех. Поэтому нам нужны практические меры, которые приведут к реальным переменам. В качестве первого шага мы предлагаем провести взаимные брифинги по учениям и ядерной политике в Совете Россия – НАТО”, – заявил он.

Генсек также акцентировал внимание на необходимости модернизировать Венский документ о военной транспарентности и работать над снижением космических и киберугроз.

“Мы должны проконсультироваться о способах предотвращения инцидентов в воздухе и на море и подтвердить полное соблюдение международных обязательств по химическому и биологическому оружию. Наконец, нам нужно серьезно поговорить о контроле над вооружениями. Включая ядерное оружие и ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности”, – сказал Столтенберг.

Он заявил, что эти три направления “представляют повестку дня для содержательного диалога”, и пригласил страны НАТО и Россию на серию встреч “для более подробного рассмотрения всех этих вопросов” в рамках Совета Россия – НАТО.

“Союзники готовы встретиться как можно скорее. Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз”, – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО – оборонительный союз, который не стремится к конфронтации.

“Но мы не можем и не пойдем на компромисс в отношении принципов, на которых зиждется безопасность нашего Североатлантического альянса и безопасность в Европе и Северной Америке. Мы по-прежнему полностью привержены нашему учредительному договору и нашему обязательству по коллективной обороне, закрепленному в статье 5. Мы примем все необходимые меры для защиты всех союзников”, – сказал генсек.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменные ответы США и НАТО на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. Документы пока не опубликованы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. По его словам, содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—