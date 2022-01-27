 

Россия поддержала открытие центров для подготовки мигрантов в странах Центральной Азии

27.01.2022, 2:29, Новости дня
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Россия добивается открытия центров для подготовки мигрантов в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время заседания Госдумы.

Политик считает, что это позволит иностранцам, желающим работать в России, выучить русский язык и законодательство, чтобы избежать неприятных инцидентов, вызывающих общественный резонанс, информирует Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

Ранее сообщалось, что в российских вузах количество бюджетных мест для студентов из Таджикистана на 2022–2023 годы увеличилось на 120, до 750. 



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