Россия поддержала открытие центров для подготовки мигрантов в странах Центральной Азии

Россия добивается открытия центров для подготовки мигрантов в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время заседания Госдумы.

Политик считает, что это позволит иностранцам, желающим работать в России, выучить русский язык и законодательство, чтобы избежать неприятных инцидентов, вызывающих общественный резонанс, информирует Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

Ранее сообщалось, что в российских вузах количество бюджетных мест для студентов из Таджикистана на 2022–2023 годы увеличилось на 120, до 750.