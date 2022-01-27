В Совфеде дали оценку ответу США на предложения РФ по безопасности

Ответ Соединенных Штатов на предложения РФ по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию», – приводит слова сенатора РИА «Новости». Как подчеркнул Джабаров, это ведет к глобальному противостоянию.

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс на фоне переговоров с Россией и «в надежде на деэскалацию» усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного моря, сенатор выразил мнение, что «Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит». «Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», – резюмировал Джабаров.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД РФ подтвердили получение от США письменного ответа на предложения по безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

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Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).