Украинцы запустили в соцсети Facebook патриотический флешмоб

Для члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого аватарки с флагом вернули ощущения, которые не акцентировались со времен Майдана.

“В них и единство разностей, которое хотя не выставлялось на витрину, незримо присутствовало все эти годы. И уже более зрелая сдержанность формы. И понимание невероятной силы, стоящей за каждой декларацией любви”, – написал он.

Скриншот: Yevhen Hlibovytsky / Facebook

Украинская журналистка, ведущая Общественного Мирослава Барчук сообщает, что для нее участие во флешмобе – ни с чем не сравнимое чувство единения.

“Не знаю, какие испытания у нас впереди, что нам всем вместе придется пройти, чтобы сохранить государство. Но вот в этот момент меня разрывает от благодарности и восхищения, что у меня есть шанс это видеть и быть частью этой силы, которая снова мобилизуется. И я абсолютно уверена, что эта сила восторжествует”, – пишет она.

Скриншот: Мирослава Барчук / Facebook

Депутат Киевсовета от партии “Голос” Тарас Козак считает, что в нынешних условиях военной угрозы Украине со стороны РФ флаг Украины на аватарке не просто обозначает место жительства или гражданство.

“В эти дни это символ проукраинской позиции. Независимо от политических предпочтений или других внутренних дискуссий”, – отметил он.

Депутат дал подробную инструкцию, как установить флажок на свою аватарку:

Скриншот: Тарас Козак / Facebook

Международный фонд “Відродження” разместил в Facebook шутливую аватарку американского финансиста Джорджа Сороса, на которой тоже есть украинский флаг.

Скриншот: Міжнародний фонд “Відродження” / Facebook

Обновили свои аватарки пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко…

Скриншот: Петро Порошенко / Facebook

…экс-министр внутренних дел Арсен Аваков…

Скриншот: Арсен Аваков / Facebook

…бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк…

Скриншот: Зорян Шкиряк / Facebook

…народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко…

Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

…и много других известных украинцев.

Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

В опубликованном 20 января 2022 года интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. “То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован”, – подчеркнул спикер главы государства.

24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил, что на сегодня нет информации о сформированной Россией ударной группировке для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он. В то же время глава Минобороны уверен, что ВСУ “готовы дать отпор врагу” и готовить “тревожный чемоданчик” украинцам не нужно.

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